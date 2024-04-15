Suruç’ta evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Saray altı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre tek katlı bir evde silah sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler eve girerek Eyüp Durusoy'un cansız bedeniyle karşılaştı. Silahla kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla öldürüldüğü belirlenen Eyüp Durusoy'un cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı