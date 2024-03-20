Suruç’ta evlat vahşeti: Babasını öldürdü

Olay Suruç ilçesine bağlı Mıza yolu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Baba Hüseyin Öztunç, alacak verecek meselesi yüzünden oğlu İ. H. Ö. ile tartıştı. Yaşanan gerginliğin ardından iddiaya göre İ. H. Ö., yanında bulundurduğu bıçakla Baba Hüseyin Öztunç'ya saldırdı. Baba Hüseyin Öztunç, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, bağrışmalar nedeniyle çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise baba Hüseyin Öztunç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin Öztunç'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Oğul polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.