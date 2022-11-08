Survivor yeni sezon yayın tarihi ile yarışmacı kadrosu programın hayranları tarafından araştırılıyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği programın yeni sezonu için "akıl oyunları" olacağı bilgilendirmesi yapılmış olup " Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak 2023?" sorularına yanıt aranıyor. Acun Ilıcalı'nın yeni sezon formatını 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olarak açıklaması ise damgasını vurdu.
YENİ SEZONDA YENİ FORMAT! SURVİVOR 2023 FORMATI NASIL OLACAK?
TV8'in resmi sosyal medya hesabından Survivor 2023 sezonu ile ilgili bir video paylaşıldı. Yayınlanan videoda Survivor 2023 başvurularının başladığı bildirildi.
Yeni sezona ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, yeni sezon sloganını ''Survivor Akıl Oyunları'' olarak duyurdu.
Ilıcalı, açıklamasında "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.'' ifadelerini kullandı.
SURVİVOR 2023 KADROSU AÇIKLANDI MI?
Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor 2023 sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı.
Ancak All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı konuşulan Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı yönünde tahminler yapılmaya devam ediyor.
Buna göre, sosyal medyada Survivor 2023 All Star Fenomenler kadrosunda Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Damla Can, Merve Aydın, Faster Abdü adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni Merve Yalçın, TikTok fenomeni Cellat, müzisyen Yaren Alaca gibi isimlerin yer alacağı iddia edildi.
Ancak söz konusu iddialara ilişkin henüz TV8'den ve Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmedi.