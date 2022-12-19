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Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:56

Survivor 2023 kadrosu ile ünlüler ve gönüllüler: Survivor ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler?

TV8 ekranlarında yayınlanacak Survivor 2023 tarihi için geri sayım başladı. İlk yarışmacılar Acun Ilıcalı tarafından tek tek duyurulmaya devam ediyor. Survivor 2023 kadrosu ünlüler ve gönüllüler olarak ikiye ayrılacak. Şimdiden 4 isim duyuruldu. Yarışmanın takipçileri Survivor ne zaman başlıyor, hangi tarihte, yarışmacıları kimler sorularına yanıt aramaya başladı. Bu yılın yenilikleri de aktarılan detaylar arasında. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, hangi yarışmacılar var? İşte, yayın tarihi ve netleşen isimler…

Survivor 2023 kadrosu ile ünlüler ve gönüllüler: Survivor ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler?

Survivor 2023 kadrosu netleşiyor. Birbirinden ünlü isimler bu yıl kadroda yer alacak. Yeni sezonda akıl oyunları ve eski yarışmacılar ile birleşme günleri gündemde yer alacak. Yarışmayla ilgili detaylar Acun Ilıcalı tarafından aktarılıyor. TV8 ekranlarında ilgiyle izlenen yarışma heyecanla bekleniyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor, hangi tarihte, belli oldu mu? İşte, Survivor kadrosu ile ünlüler ve gönüller…

SURVİVOR 2023 HEYECANI BAŞLIYOR!

Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.

SURVİVOR 2023'ÜN İLK YARIŞMACISI BERDAN MARDİNİ OLDU!

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir formatla ekrana gelecek. Öte yandan yine bu açıklamaya göre; Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini olarak duyuruldu.

İşte Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı açıklanan isimler;

BERDAN MARDİNİ

ÜMİT ERDİM

YUSUF GÜNEY

MURAT EKEN

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Survivor 2023 kadrosu ile ünlüler ve gönüllüler: Survivor ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler?
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