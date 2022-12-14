Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023 sezonu başlıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği program uzun yıllardır ekranlarda yerini alarak izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Özellikle geçtiğimiz sezonunda ilgi çeken yarışma bu sezonda da yine ünlüler gönüllüler takımı ile izleyiciler karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden herkesin heyecanla beklediği Survivor yarışmacıları ünlüler ve gönüllüler takımı isimlerini açıklamaya başladı. Peki, 2023 Survivor ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi ve detaylar.
SURVİVOR 2023 HEYECANI BAŞLIYOR!
Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.
Henüz yeni sezon tarihi belli olmasa da programda yer alacak iki isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir formatla ekrana gelecek. Öte yandan yine bu açıklamaya göre; Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini olarak duyuruldu.
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ÜMİT ERDİM SURVİVOR'DA!
Gelen son dakika haberine göre; ünlü oyuncunun Survivor 2023 kadrosunda boy göstereceği kaydedildi. Böylece yeni sezonda ekranlarda göreceğimiz iki isim kesinleşmiş oldu.