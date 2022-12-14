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Giriş Tarihi: 14.12.2022 13:43

Survivor 2023 sezonu ne zaman başlıyor? Yarışmacıların isimleri açıklanırken gözler o tarihte: Survivor yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Türk yayın tarihinin uzun soluklu programları arasında yer alan Survivor 2023 sezonu için nefesler tutuldu. Yarışmanın yayına başlamasına sayılı günler kala Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden gönüllüler ve ünlüler takımı içerisinde bulunan isimleri açıklamaya başladı. Özellikle yarışmada bulunan ünlü isimler dikkatleri üzerine çekerken yeni sezon tarihi de araştırma konusu haline geldi. İzleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan program Tv8 ekranlarındaki yayın hayatına akıl oyunlarının öne çıktığı bir formatla devam edecek. Peki, 2023 Survivor ne zaman başlıyor? İşte Survivor’ın başlayacağı tarihle ilgili merak edilen o detaylar.

Survivor 2023 sezonu ne zaman başlıyor? Yarışmacıların isimleri açıklanırken gözler o tarihte: Survivor yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023 sezonu başlıyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği program uzun yıllardır ekranlarda yerini alarak izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Özellikle geçtiğimiz sezonunda ilgi çeken yarışma bu sezonda da yine ünlüler gönüllüler takımı ile izleyiciler karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden herkesin heyecanla beklediği Survivor yarışmacıları ünlüler ve gönüllüler takımı isimlerini açıklamaya başladı. Peki, 2023 Survivor ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon tarihi ve detaylar.

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SURVİVOR 2023 HEYECANI BAŞLIYOR!

Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.

Henüz yeni sezon tarihi belli olmasa da programda yer alacak iki isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

SURVİVOR 2023'ÜN İLK YARIŞMACISI BERDAN MARDİNİ OLDU!

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir formatla ekrana gelecek. Öte yandan yine bu açıklamaya göre; Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim şarkıcı Berdan Mardini olarak duyuruldu.

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Gelen son dakika haberine göre; ünlü oyuncunun Survivor 2023 kadrosunda boy göstereceği kaydedildi. Böylece yeni sezonda ekranlarda göreceğimiz iki isim kesinleşmiş oldu.

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Survivor 2023 sezonu ne zaman başlıyor? Yarışmacıların isimleri açıklanırken gözler o tarihte: Survivor yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
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