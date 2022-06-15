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Giriş Tarihi: 15.6.2022 21:22

Survivor araba oyununu kim kazandı? 15 Haziran Survivor Türkiye araba ödül oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı?

Survivor araba oyununu kim kazandı? 15 Haziran Survivor Türkiye araba ödül oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı?

Survivor’da araba ödülü oldukça merak ediliyor. Ödül oyunu bütün akşama damga vuracak. Dünya genelinde araba fiyatları yükselirken verilecek arabanın markası ve fiyatı merak ediliyor. Dün Atakan elendikten sonra yeni formatı Acun Ilıcalı açıkladı ve böylece yeni sistemle devam ediliyor. Vatandaşlar da Survivor araba oyununu kim kazandı sorusunun cevabını merak ediyor. Bundan sonra Dominik’te oylama yapılmayacak. Peki, Survivor araba oyununu kim kazandı, ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar…

Survivor araba ödülü kim alacak merak ediliyor. İzleyiciler araba markasını ve kimin kazanacağını merak ediliyor. Son 8'e kalan yarışmacılar arasında biri kazanmış olacak. Vatandaşlar da Survivor araba ödülünü kim kazandı sorusunu yöneltiyor. Peki, Survivor araba oyununu kim kazandı, ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar…

ARABA ÖDÜLÜ NASIL OYNANACAK?

Acun Ilıcalı araba ödülü hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Survivor'da yarın Dominik'teki son oylama yapılacak. Toplu oylama sonrası Dominik'teki bütün elemeler bu oylamadan yapılacak. İstanbul'a gidecek 4'lü yarınki toplu oylama sonrası belli olacak. Dominik'te bir daha oylama yapılmayacak. Ayrıca yarın otomobil oyunu oynanacak."

SURVIVOR ARABA OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam oynanacak araba oyunu sonrası başarılı olan yarışmacı araba ödülünü evine götürecek. Kazanan bugün açıklanacak.

SURVIVOR 2021 ÖDÜL OLARAK VERİLEN ARABA NEYDİ?

Geçen sene Dora araba ödülünü kazandı. Verilen araba Jeep Kompas idi.

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Survivor araba oyununu kim kazandı? 15 Haziran Survivor Türkiye araba ödül oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı?
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