Survivor araba oyununu kim kazandı? 15 Haziran Survivor Türkiye araba ödül oyununu kim, hangi yarışmacı kazandı?

Survivor araba ödülü kim alacak merak ediliyor. İzleyiciler araba markasını ve kimin kazanacağını merak ediliyor. Son 8'e kalan yarışmacılar arasında biri kazanmış olacak. Vatandaşlar da Survivor araba ödülünü kim kazandı sorusunu yöneltiyor. Peki, Survivor araba oyununu kim kazandı, ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? İşte detaylar…
Acun Ilıcalı araba ödülü hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"Survivor'da yarın Dominik'teki son oylama yapılacak. Toplu oylama sonrası Dominik'teki bütün elemeler bu oylamadan yapılacak. İstanbul'a gidecek 4'lü yarınki toplu oylama sonrası belli olacak. Dominik'te bir daha oylama yapılmayacak. Ayrıca yarın otomobil oyunu oynanacak."