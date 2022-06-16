Survivor son bölümde ada konseyinin ardından elenen isim belli oldu. Son ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan bireysellik açıklamalar geldi:

"Survivor'da yarın Dominik'teki son oylama yapılacak. Toplu oylama sonrası Dominik'teki bütün elemeler bu oylamadan yapılacak. İstanbul'a gidecek 4'lü yarınki toplu oylama sonrası belli olacak. Dominik'te bir daha oylama yapılmayacak. Ayrıca yarın otomobil oyunu oynanacak."

İfadelerini kullanan Acun Ilıcalı bu program ve sonrası için yaşanacak gelişmeleri aktarmış oldu.