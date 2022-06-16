Survivor 2022 All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Finale adım adım gidilirken, bu akşam sezonun ilk bireysel dokunulmazlık mücadelesi oynanaıyor. Dokunulmazlık mücadelesinin tamamlanmasının ardından ise haftanın ilk eleme adayı belli olacak. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2022 ilk bireysel dokunulmazı kim oldu? İşte 16 Haziran Survivor All Star'da eleme adayı
Yapılan mücadelede Nisa'yı finalde 4 - 3 yenen Batuhan arabanın sahibi oldu. Böylece arabayı evine Batuhan götürecek.
Survivor son bölümde ada konseyinin ardından elenen isim belli oldu. Son ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan bireysellik açıklamalar geldi:
"Survivor'da yarın Dominik'teki son oylama yapılacak. Toplu oylama sonrası Dominik'teki bütün elemeler bu oylamadan yapılacak. İstanbul'a gidecek 4'lü yarınki toplu oylama sonrası belli olacak. Dominik'te bir daha oylama yapılmayacak. Ayrıca yarın otomobil oyunu oynanacak."
İfadelerini kullanan Acun Ilıcalı bu program ve sonrası için yaşanacak gelişmeleri aktarmış oldu.