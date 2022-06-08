Haberler Yaşam Haberleri Survivor Evrim kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 8.6.2022 01:48 Son Güncelleme: 8.6.2022 01:48

Survivor Evrim kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?

Survivor Evrim kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?

Survivor 2022 All Star yarışmasında bu haftanın elenen ismi olan Survivor Evrim Keklik ile ilgili detaylar elenmesi sonrasına merak edilerek “Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor 2022 son bölümde elenerek adaya veda eden Survivor Evrim Keklik ile ilgili detaylar merak konusu olarak "Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında, nereli?" şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

SURVİVOR EVRİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Evrim Keklik, (d. 14 Mart 1991) Türk voleybolcu, televizyon kişisi.

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Evrim Keklik, baba tarafından aslen Çankırı'lıdır. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunudur.

Fenerbahçe'de voleybola başladı. Ardından voleybola ara vermeden 10 yıl devam eden Keklik, Galatasaray'a transfer olmuştur. Galatasaray'da 1 yıl oynayan Keklik, 2010-2011 yılları arasında Ereğli Belediyespor kadın voleybol takımına transfer edilmiş ancak omuzunda yaşadığı bir sakatlık nedeniyle voleybolu bırakmak zorunda kalmıştır. Şu an bir takımda yüzme antrenörlüğü yapan Evrim Keklik aynı zamanda sualtı hokeyiyle ilgilenmektedir. 2020'de TV8'de yayınlanan Survivor 2020'de yarışmacı olarak yer almıştır ve yarışmayı 8. olarak bitirmiştir. 15 Ocak 2022 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor 2022: All Star yarışmasında "Gönüllüler" takımında yer almaktadır.

EVRİM KEKLİK FİLMOGRAFİ

  • 2011 - Dinle Sevgili (Ayça)
  • 2018 - Kim Milyoner Olmak İster (Konuk)
  • 2020 - Survivor 2020 (Yarışmacı/Elendi)
  • 2021 - Survivor Panorama (Sunucu)
  • 2022 - Survivor 2022: All Star (Yarışmacı)

KAYNAK: VİKİPEDİA

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Survivor Evrim kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
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