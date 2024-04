SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme düellosunda şok kavga! TV8 24 Nisan 2024 Survivor’da elenen hangi yarışmacı oldu, kim veda etti?

İŞTE ELENEN İSİM!

4 güçlü rakip Merve-Berna, Damla-Aleyna düelloda adada kalmak için kıran kırana mücadele etti.

Aleyna - Damla Can karşılaşmasında 5-1 skorla kazanan Damla Can oldu. Böylelikle Damla Can adaylıktan adını sildirerek adada kalmayı garantiledi. Berna - Merve karşılaşmasında ise kazanan 5-3'lük skorla Merve oldu. Bu sonuçla Merve adada kalmayı garantiledi.

Berna ve Aleyna ise final düellosunda karşı karşıya geldi. Düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Final karşılaşmasını 5-1'lik skorla Aleyna kazandı. Survivor All Star'a veda eden isim ise BERNA oldu.