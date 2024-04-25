SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme düellosunda şok kavga! TV8 24 Nisan 2024 Survivor’da elenen hangi yarışmacı oldu, kim veda etti?

Survivor kim gitti sorusu yarışmanın sıkı takipçilerinin gündemindeki yerini almış durumda. TV8'in uzun soluklu yarışması 24 Nisan Çarşamba akşamı 95. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde eleme potasında yer alan yarışmacılar arasında düello oyunu oynandı. Bu haftanın eleme adayları Berna, Damla, Aleyna ve Merve zorlu parkurda elenmemek için varını yağını ortaya koydu. Gecenin sonunda düelloyu kimin kaybettiği merak konusu oldu. Kadın elemesi haftasında Survivor'a veda eden isim belli oldu! Peki, TV8 ile 24 Nisan 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Survivor düello oyunu sonucu elenen isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar şöyle;
DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
23 Nisan 2024 Salı akşamı yayınlanan bölümde Survivor All Star düello eşleşmeleri belli oldu.
Kadın elemesinin gerçekleşeceği bu haftanın düello eşleşmeleri Merve-Berna, Damla-Aleyna olarak belirlendi.
İŞTE ELENEN İSİM!
4 güçlü rakip Merve-Berna, Damla-Aleyna düelloda adada kalmak için kıran kırana mücadele etti.
Aleyna - Damla Can karşılaşmasında 5-1 skorla kazanan Damla Can oldu. Böylelikle Damla Can adaylıktan adını sildirerek adada kalmayı garantiledi. Berna - Merve karşılaşmasında ise kazanan 5-3'lük skorla Merve oldu. Bu sonuçla Merve adada kalmayı garantiledi.
Berna ve Aleyna ise final düellosunda karşı karşıya geldi. Düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli oldu.
Final karşılaşmasını 5-1'lik skorla Aleyna kazandı. Survivor All Star'a veda eden isim ise BERNA oldu.
ELEME DÜELLOSUNDA ŞOKE EDEN KAVGA
Öte yandan eleme düellosu sırasında Aleyna ve Berna arasında tartışma çıktı. Atışını yaptıktan sonra Aleyna'nın "En sevmediğine hazmederek yenilmek nasıl bir duygu?" sözleri tansiyonu yükseltti.
Aleyna'nın sesini yükseltmesi üzerine Berna rakibinin üzerine yürüdü. Aleyna bunun üzerine yere düşerken, iki yarışmacı arasındaki kavgayı diğer yarışmacılar araya girerek önledi.
BERNA'DAN SİTEM DOLU SÖZLER
Survivor'dan elenen Berna Aleyna'ya sitem dolu sözlerde bulundu.
Berna, "Seremonide ben Aleyna'dan haz etmediğimi söyledim. İçerlemiş heralde, öyle çıkmış maçlara. Olabilir problem değil. Ben gerçekten ilk geldiğimde kırmızı takımdaydım ve zor zamanlar geçirdim. Sebebi var yada yok. Önemi yok. Kendisi sürekli mobbing yapıldığını söylüyordu zamanında... Gün geldi seramonilerde durduğumuzda 'ben şu kızın yanında durmak istemiyorum' diyerek diğer tarafa giderdi. Bu da benim çok ağarıma giderdi. Ben o yüzden ondan haz etmiyorum. Gördüğüm şeyler bana göre ters, bu benimle ilgili... Onu sevmediğim için ya ben onu ya o beni eve gönderecekti böyle oldu. Ben ondan haz etmiyorum. Kazandığı için tebrik ediyorum. Ben buradan gideceğim ailemle kavuşacağım bu güzel birşey... Ben ondan haz etmiyorum, sevmiyorum. Onun egosu yere çaktıracak onu." dedi.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor'da en son Yaman Keleş elenerek adaya ve hayallerine veda etti.
Yaman veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:
"Yıllardır Survivor'u izliyorum ben. Burda izlediğim çok büyük isimler var. Ve bu isimlerle hayal ederek ben buraya gelmeyi başardım. Bana nasip oldu. Survivor olmadan All Star oldum. Çok hayal ettiğim, çok güzel isimlerle birlikte yarışıyorum. Bir saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin siz benim içimi biliyorsunuz. Çok seviyorum hepinizi.''