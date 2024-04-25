SURVİVOR KİM ELENDİ? Eleme düellosunda şok kavga! TV8 24 Nisan 2024 Survivor’da elenen hangi yarışmacı oldu, kim veda etti?

BERNA'DAN SİTEM DOLU SÖZLER

Survivor'dan elenen Berna Aleyna'ya sitem dolu sözlerde bulundu.

Berna, "Seremonide ben Aleyna'dan haz etmediğimi söyledim. İçerlemiş heralde, öyle çıkmış maçlara. Olabilir problem değil. Ben gerçekten ilk geldiğimde kırmızı takımdaydım ve zor zamanlar geçirdim. Sebebi var yada yok. Önemi yok. Kendisi sürekli mobbing yapıldığını söylüyordu zamanında... Gün geldi seramonilerde durduğumuzda 'ben şu kızın yanında durmak istemiyorum' diyerek diğer tarafa giderdi. Bu da benim çok ağarıma giderdi. Ben o yüzden ondan haz etmiyorum. Gördüğüm şeyler bana göre ters, bu benimle ilgili... Onu sevmediğim için ya ben onu ya o beni eve gönderecekti böyle oldu. Ben ondan haz etmiyorum. Kazandığı için tebrik ediyorum. Ben buradan gideceğim ailemle kavuşacağım bu güzel birşey... Ben ondan haz etmiyorum, sevmiyorum. Onun egosu yere çaktıracak onu." dedi.