Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV ile 18 Nisan 2024 Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

Survivor'da Murat Ceylan, düellonun final eşleşmesine rakibi Yaman Keleş'e karşı kazanarak adada kalmayı garantileyen Batuhan Karacakaya'ya duygu ve düşüncelerini sordu.

Batuhan, "Yaman bence burayı en çok isteyen yarışmacılardan bir tanesiydi. Elinden geleni de zaten 3-3'e getirerek yaptı. Parkurun uzaması, ben iki saat oynarız diye düşünüyordum ama 6 saat sürekli odaklı, düelloda olmak insanın beynini de vücudunu da yoruyor. Bir yerden sonra artık odağın kaymaya başlıyor. Odağını kaybettiğin zaman işte atamayana atarlar. 3-3'e getirmesini beklemiyordum. Dediğim gibi algım bir anda dağıldı. Gerçekten çok yoruldum. Özgür abiyle oynadığım oyunda da inanılmaz odaklı olmam gerekiyordu. Bir şekilde de başardım. Hakkımızda hayırlısı." ifadelerini kullandı.