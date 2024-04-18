Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV ile 18 Nisan 2024 Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

Survivor kim kazandı son dakika bu akşam yanıt buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle tam gaz devam ediyor. Sevilen yarışmanın 18 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelen 89. Bölümünde ödül oyunu oynandı. Et döner yemek için can atan yarışmacılar varını yoğunu ortaya koydu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının nefes kesen mücadelesi sonrası ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, 18 Nisan 2024 Survivor ödül oyununu kazanan takım…
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI, ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM ALDI?
Survivor ödül oyununu kazanan takım ve büyük ödül ile ilgili tüm detaylar şöyle;
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 18 Nisan 2024 Perşembe akşamı 89. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Yeni bölümde ödül oyunu oynandı. Birincilik mücadelesi devam ederken aylardır adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar et döner yiyebilmek için ter döktü.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Düello sonrası ilk ödül oyununda yarışmacılar oldukça zorlandı.
Survivor ödül oyununu kazanan 5-3'lük skorla MAVİ TAKIM oldu. Takım ödül olarak et döner yedi.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor All Star 2024'te adaya veda eden son yarışmacı Yaman Keleş olmuştu. Yaman, veda konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yıllardır Survivor'u izliyorum ben. Burda izlediğim çok büyük isimler var. Ve bu isimlerle hayal ederek ben buraya gelmeyi başardım. Bana nasip oldu. Survivor olmadan All Star oldum. Çok hayal ettiğim, çok güzel isimlerle birlikte yarışıyorum. Bir saygısızlığım olduysa hakkınızı helal edin siz benim içimi biliyorsunuz. Çok seviyorum hepinizi.''
Survivor'da Murat Ceylan, düellonun final eşleşmesine rakibi Yaman Keleş'e karşı kazanarak adada kalmayı garantileyen Batuhan Karacakaya'ya duygu ve düşüncelerini sordu.
Batuhan, "Yaman bence burayı en çok isteyen yarışmacılardan bir tanesiydi. Elinden geleni de zaten 3-3'e getirerek yaptı. Parkurun uzaması, ben iki saat oynarız diye düşünüyordum ama 6 saat sürekli odaklı, düelloda olmak insanın beynini de vücudunu da yoruyor. Bir yerden sonra artık odağın kaymaya başlıyor. Odağını kaybettiğin zaman işte atamayana atarlar. 3-3'e getirmesini beklemiyordum. Dediğim gibi algım bir anda dağıldı. Gerçekten çok yoruldum. Özgür abiyle oynadığım oyunda da inanılmaz odaklı olmam gerekiyordu. Bir şekilde de başardım. Hakkımızda hayırlısı." ifadelerini kullandı.