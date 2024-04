Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV ile 18 Nisan 2024 Survivor ödül oyununu hangi takım aldı?

Survivor kim kazandı son dakika bu akşam yanıt buldu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle tam gaz devam ediyor. Sevilen yarışmanın 18 Nisan Perşembe akşamı ekranlara gelen 89. Bölümünde ödül oyunu oynandı. Et döner yemek için can atan yarışmacılar varını yoğunu ortaya koydu. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının nefes kesen mücadelesi sonrası ödül oyununu kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte, 18 Nisan 2024 Survivor ödül oyununu kazanan takım…