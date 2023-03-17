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Giriş Tarihi: 17.3.2023 10:27 Son Güncelleme: 17.3.2023 10:32

ŞUSKİ Genel Müdürü duyurdu: Şanlıurfa’ya 2 gün su verilmeyecek

ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu, Atatürk Barajından gelen suyun çamurlu olduğu ve normal analizin 800 katı üzerinde olduğunu belirterek, Şanlıurfa genelinde 2 gün suların verilmeyeceğini açıkladı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
ŞUSKİ Genel Müdürü duyurdu: Şanlıurfa’ya 2 gün su verilmeyecek

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi ( ŞUSKİ) Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle kent genelinde 2 gün su kesintisinin yaşanacağını bildirdi.

2 GÜN SU VERİLMEYECEK

ŞUSKİ Genel Müdürü Güllüoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Hepimize geçmiş olsun. Takdir ederseniz ilimizde çok büyük bir afet yaşamaktayız. Metre kareye 168 kilogram şuana kadar meteoroloji tarihinde yaşanmamış bir felaketle karşı karşıya, bu nedenle Atatürk Baraj göletinde çamurlar meydana geldi. Bu çamur mevcut kapasitemizin tam 800 katı bunu arıtamadığımız için suyu veremiyoruz. Devlet Su İşleri ve iller bankası genel müdürleriyle beraber istişare içerisindeyiz. Çözmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki 2 gün suyu veremeyeceğiz."

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ŞUSKİ Genel Müdürü duyurdu: Şanlıurfa’ya 2 gün su verilmeyecek
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