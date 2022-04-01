Suya düşen askeri arama sürüyor

Hakkari'de dün akşam saat 20.00 sularında kuzey Irak sınırında bulunan Hacıbey bölgesinde nöbet değişimi sırasında suya kapılan askerin arama çalışması devam ediyor.

Bölgede incelme yapan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Derecik ilçesi Hacıbey Çayı civarında görev faaliyeti esnasında suya düşerek kaybolan Samanlı Hudut Birliğimize ait askerimizin arama çalışması aralıksız devam ediyor" dedi.

Vali Akbıyık, yapılan arama-tarama faaliyetlerine AFAD, Jandarma ve Emniyet birimlerimize ait toplam 28 dalgıç, 300 asker, 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 38 personel ve vatandaşımızın desteği ile devam edildiğini belirtiti.