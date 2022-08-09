Suya kapılan gençlerden üzücü haber! Cesetleri bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan Akçakaleli gençlerden üzücü haber geldi.

Şanlıurfa'da dün Akçakale'den Eyyübiye'deki Karaali Mahallesi'ne giden 3 genç serinlemek için kanala girdi. 3 genç bir süre sonra akıntıya kapıldı. Gençlerden biri kendi imkânları ile sudan çıkmayı başarırken Halil Gültekin (21) ve İsa Topdemir (24) ise akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polislerin 2 gündür süren arama çalışmalarında bu gece gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailelerin endişeli bekleyişi yerini yasa bıraktı. Kanaldan çıkarılan 2 gencin cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.