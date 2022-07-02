T2 tramvay hattı Binali Yıldırım’ın katılımıyla açıldı... İşte Bursa ulaşımını rahatlacak proje

En stratejik ürünlerin bir bir yerlileştiğini hatırlatan Yıldırım, Bursa'nın ihracatta da önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Bursa'da övgü ile söz eden Yıldırım, "Kültür Başkenti seçilen Bursa'da Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünü yapacağız. Pandemi ve savaş sonrası dünyada yaşanan enflasyonla ilgili de çalışmalarımız sürüyor. Asgari ücret ve 3600 düzenlemesi ile birçok kesim belirli haklara kavuştu. Dünyanın içinde bulunduğu bu fırtınada en az etkilenen ülke olarak çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, son olarak T2 Hattı'nın 1 milyar liranın üstünde mal olduğunu ve Bursalıların bir hafta boyunca bu hizmetten ücretiz faydalanacağı müjdesini verdi.

