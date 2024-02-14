Tabancasını gösterirken kuzenini öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde şans oyunları bayiliği yapan Alican H. (30), önceki akşam saat 23.30 sıralarında, dükkânının karşısında matbaası bulunan kuzeni Atakan Kaşıkçı'nın (40) yanına gitti. İddiaya göre Alican H., yanında bulunan ve kurusıkıdan bozma olduğu öğrenilen tabancayı kuzeni Kaşıkçı'ya göstermek istedi. Ancak o sırada tabanca ateş aldı. Göğsüne tek kurşun isabet eden Atakan Kaşıkçı hayatını kaybetti. Erzincan'ın Aslanlı Mahallesi'nde de F.D.'nin (13) oynadığı babasının beylik tabancasının ateş alması sonucu göğsünden vurulan arkadaşı H.Ş. (14) öldü.