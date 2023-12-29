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Giriş Tarihi: 30.12.2023

Tablolara barışı resmettiler

Tablolara barışı resmettiler
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İsrail'in dünyaya aldırmadan Filistin'de sürdürdüğü soykırıma farklı bir çalışmayla dikkat çekti. "Uyumayın, susmayın, Gazze'ye sahip çıkın" temasıyla yapılan etkinlikte, boya fırçalarını ellerine alan Bursalılar dünyaya barış mesajları gönderdi. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ressamları, dev bir pano üzerinde "Gazze, dünya ve insanları temsil eden eller" silueti çalıştı. Yazıların ve ellerin oluşacağı alanlar bantlarla belirlenirken, dev pano Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi. "Uyumayın, susmayın, Gazze'ye sahip çıkın" temasıyla hazırladığı programa, 7'den 70'e tüm Bursalılar dâhil edildi. Ellerine boya fırçalarını alan vatandaşlar, Filistin bayrağı tonlarıyla esere katkı sağladı.

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Tablolara barışı resmettiler
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