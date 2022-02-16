Taciz iddiasıyla iş arkadaşını öldürdü

İstanbul Pendik'te evine boya yapması için çağırdığı iş arkadaşının tacizine uğrayan Özlem Ş., kendini savunurken Recep S.'yi bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre bir dekorasyon firmasında çalışan Özlem Ş., aynı iş yerinde çalışan arkadaşı Recep S.'yi evine boya yaptırmak için çağırdı.
Recep S. bir süre sonra mutfaktan eline aldığı bıçakla, Özlem Ş'nin elini bağlayıp tecavüz etmek istedi. İkili arasında yaşanan boğuşma sırasında Recep S. bıçaklandı. Ağır yaralanan Recep S. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Özlem Ş. gözaltına alındı. İfadesinde "Bana tecavüz etmeye çalıştı, elinde bıçak vardı. Boğuşma sırasında bıçaklandı" diyen Özlem Ş., tutuklandı.