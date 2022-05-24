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Giriş Tarihi: 24.5.2022 10:52 Son Güncelleme: 24.5.2022 11:04

Taciz ve darp anlarını güvenlik kamerasıyla ispatladı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Taciz ve darp anlarını güvenlik kamerasıyla ispatladı

İstanbul’dan babasının rahatsızlığı için Adana’ya gelen Fide Uyarlar (42), tanıştığı ve arkadaş olduğu Gökhan Kızılyer (45) tarafından önce tacize uğradı sonra darp edildi. Bu anlar Uyarlar’ın evine yerleştirdiği güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olaydan sonra polise giderek şikayetçi olan Fide Uyarlar, gözaltına alınan Gökhan Kızılyer’in bir an önce tutuklanmasını istedi. Genç kadın, “Bu kişi ruh hastası, seven insan bunu yapmaz. Bu sevgi değil takıntı haline getirmiş. Bu kişi gidecek içeride birkaç ay yatacak daha sonra çıkınca yine gelip beni öldürecek. Beni döverken yalvarıyordum, ağzımdan ve burnumdan kan geliyordu öldür beni artık dedim. ‘Seni öldürmeyeceğim süründüreceğim’ diyerek darp etti” diye konuştu.

Korkunç olay Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul'da bir şirkette genel koordinatör olarak çalışan Fide Uyarlar, bir süre önce babası rahatsızlanınca Adana'ya geldi. Babasıyla ilgilenen Uyarlar, bahçede köpekleri gezdirirken Gökhan Kızılyer ile tanıştı. Birkaç kez Kızılyer ile görüşen Uyarlar daha sonra taciz edilmeye başlandı.

Gökhan Kızılyer, Uyarlar'ın birinci katta oturduğu evine balkondan girip alıkoyup taciz ve darp etti. Uyarlar, tehdit edilince Kızılyer'den şikayetçi olmadı. Ancak Kızılyer bir süre sonra Uyarlar'ı asansör beklediği sırada yine taciz edip darp etti.

Bu sırada Uyarlar ile Kızılyer birbirlerine saldırdı. Tüm bu yaşananlar karşısında psikolojisi bozulan Uyarlar, polise giderek şikayetçi oldu.

ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDU SONRA UZLAŞTI

Polis merkezinde Gökhan Kızılyer de kendisine saldıran Uyarlar hakkında şikayetçi oldu. Fide Uyarlar, Kızılyer'in kendisini rahatsız etmeme şartıyla şikayetinden vazgeçti ve uzlaştı.

Ancak 22 Mayıs akşamı saat 19.45'de Gökhan Kızılyer, genç kadının evine balkonundan girip, Uyarlar'a yine darp ve tacizde bulundu. Sabaha kadar evde kalıp genç kadına tecavüz etmeye çalışan zanlı daha sonra kaçtı. Bu anlar ise genç kadının evine yerleştirdiği güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Genç kadın zanlı kaçtıktan sonra görüntülerle birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Polis Kızılyer'i gözaltına aldı.

CEZAEVİNE KONULSUN

Yaşadığı dehşet anlarını gözyaşları içinde anlatan Fide Uyarlar, "Babam rahatsızlanınca Adana'ya geldim. Ancak babamı kaybettikten sonra tekrar İstanbul'a dönmedim ve burada yaşamaya başladım. Gökhak Kızılyer ile tanıştım. Beni üç defa darp etti. Bir hafta boyunca beni alıkoyup cep telefonumu aldı. Köpeklerimi öldürmekle tehdit etti. Daha sonra çırılçıplak beni soydu, tecavüz etmeye ve fotoğraflarımı çekmeye çalıştı. Bu kişi ruh hastası, seven insan bunu yapmaz. Bu sevgi değil takıntı haline getirmiş. Bu kişi gidecek, içeride birkaç ay yatacak, daha sonra çıkınca yine gelip beni öldürene kadar uğraşacak. Beni döverken yalvarıyordum, ağzımdan ve burnumdan kan geliyordu. Bana 'Seni öldürmeyeceğim, süründüreceğim' dedi. Bir an önce tutuklanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

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Taciz ve darp anlarını güvenlik kamerasıyla ispatladı
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