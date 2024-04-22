Tacizci lise müdürüne 22 yıl hapis talebi

İstanbul Beykoz'daki bir lisede müdür yardımcılığı yapan Mehmet Y. (49), aynı lisede öğrenci olan Ş.E.'yi (18) geçtiğimiz yıl Haziran ayında okul çıkışında öğrencisini evine bırakmak üzere arabasına aldı. Genç kıza "Beni tahrik ediyorsun, çok güzelsin" şeklinde taciz içerikli konuşmalar yapan Mehmet Y. daha sonra vücuduna dokunarak öpmeye yeltendi. Yaşadıkları karşısında korkan genç kız kendisini istismar etmeye çalışan adamı iterek arabadan kurtuldu. Gözaltına alının şüpheli Mehmet Y. hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.