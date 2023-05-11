Tacizcisi serbest kalan küçük kızın isyanı: Adalet istiyorum

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası H.A. (68), iddiaya göre torunu yaşındaki C.D.'ye 7 yaşından itibaren, 7 yıl boyunca cinsel tacizde bulundu. C.D., geçen yıl rehber öğretmeni ve annesinin yardımıyla savcılığa başvurarak şikâyetçi oldu. Aynı zamanda annesinin dayısı olan zanlı geçen eylül tutuklandı. "Çocuğa zincirleme cinsel istismar" suçundan 10 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanan H.A. 5 ay sonra ikinci duruşmada tahliye oldu. Geçen 5 Mayıs'taki karar duruşmasında ise delil yetersizliğinden beraat etti.SABAH'a konuşan 15 yaşındaki C.D., "Yaşım ilerledikçe tacizin boyutunu artırdı. Aileme zarar vermekle tehdit etti. Şikâyet ettim, ama beraat etti. Bu adam nasıl sokakta gezer, adalet istiyorum" dedi. Baba Z.D. "Bu olay nedeniyle kızım okul hayatına da ara verdi. Ailece psikolojimiz bozuldu" diye konuştu. C.D'nin avukatı Özlem Sezgin Azal ise "Dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep edeceğiz. Adaletin yerini bulacağına inancımız tam. C.D.'nin sesi olacağız" dedi.