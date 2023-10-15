Tacizcisini tuzağa düşürüp sözlüsüne öldürttü

Kütahya'nın Simav ilçesinde kendisini erotik film izleyeme davet eden 71 yaşındaki Mehmet Osman Ceylanpınar'ı yatağa bağlayıp sözlüsü ile birlikte öldüren Derya A.'ya verilen 15 yıl hapis cezası ile sözlüsü Mustafa G.'ye verilen 25 yıl hapis cezasını Yargıtay onadı. Dava konusu olayda, Mehmet Osman Ceylanpınar, iddiaya gere sürekli sözlü tacizde bulunduğu Derya A.'yı (24) beraber erotik film izlemek için defalarca evine çağırdı. Derya A. ise durumu sözlüsü Mustafa G.'ye anlattı. Sözlüsüyle birlikte plan yapan Derya A., Ceylanpınar'ın birlikte film izleme teklifini kabul etti. 27 Şubat 2018'de Ceylantekin'in evine giden Derya A., fantezi yapacağını söyleyerek yaşlı adamın ellerini ve kollarını bağladı. Daha sonra da sözlüsü Mustafa G.'yi eve aldı. Mustafa G., Ceylanpınar'ı 6 bıçak darbesiyle öldürdü.Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'kasten öldürme', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından Mustafa G. 25 yıl, Derya A. ise 'tahrik altında öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, istinaf talebinin esastan reddine karar verdi. Bunun üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün onanmasına hükmetti.