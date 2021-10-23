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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Tacizciyi AVM’de suçüstü yakalattı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tacizciyi AVM’de suçüstü yakalattı
Özbekistanlı manken ve sosyal medya fenomeni Rukhshona Sadıkova, aracının camını kırarak özel bilgilerini çalan, kendisiyle birlikte olmadığı takdirde sosyal medya üzerinden özel bilgilerini dağıtacağını söyleyerek kendisine şantaj yapan ve tehditlerde bulunan tacizcisini polise şikayet etti. Polisle işbirliğine giden kadın, tacizciye bir alışveriş merkezindeki restoranda 19 Ekim günü randevu verdi. 21 yaşındaki şüpheli Asad N., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. O anlar ise polis kamerasıyla kayıt altına aldı. Asad N., "Şantaj" ve "Mala Zarar Verme" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
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Tacizciyi AVM’de suçüstü yakalattı
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