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Giriş Tarihi: 15.10.2022

Tacizciyi linçten polis kurtardı

Esenler’de 15 yaşındaki kızı taciz eden M.R., baba ve mahalleli tarafından feci şekilde dövüldü. Şüpheliyi linçten polis kurtardı

Tacizciyi linçten polis kurtardı
İstanbul'un Esenler ilçesinde önceki akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde iddialara göre, yabancı uyruklu M.R., 15 yaşındaki bir kızı okul çıkışında evine kadar takip etti. Takip edildiğini fark eden küçük kız durumu babasına bildirdi. Ertesi gün kızı yine takip eden M.R.'yi baba ile mahalleli sokakta yakaladı. 15 yaşındaki kızın babasıyla mahalle sakinleri M.R.'yi feci şekilde dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, M.R.'yi linçten kurtararak, gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
M.R.'nin babasının şikâyeti üzerine M.R. sağlık kontrollerinin ardından Esenler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri sona eren M.R. adliyeye sevk edildi. DHA

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Tacizciyi linçten polis kurtardı
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