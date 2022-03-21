TADİV’den Nevruz kutlaması

Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), BİSAV (Balkan Göçmenleri Vakfı) ve Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Rumeliler, Ahıskalılar, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri çok sayıda kişiyle katılım gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, TADİV Başkanı Prof.Dr. Aygün Attar, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, BİSAV Başkanı Dr.Yüksel Özkale, KAI Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Deniz'in selamlama konuşmaları ardından katılmcılar, Prof.Dr. Aygün Attar tarafından Nevruz Bayramının, kutlanış şekli, amacı, antropolojik olarak halklar ve insanlar üzerindeki güzel etkilerini dinlediler.

Attar, "Bu gün bayram. Türk dünyasının Nevruz Bayramı kutlu olsun. Ergenekon'dan çıkış efsanesinin, yiğit bir milletin kahramanlık hikayesinin, toprağın uyanış realitesinin günü mübarek olsun. Evlerimize şenlik, devletimize kudret ve güç, milletimize dirayet, bizlere milli gayret, insanlığa güzellik aşılayan Nevruz hoş geldi. Can Azerbaycan başta olmakla Nevruz coşkusu ile kökünden ayrılmayanlara, soyuna sopuna sahip çıkanlara, milli değerlere kucak açanlara, demir dağları eriterek cihan mefkûresinin harcını örseleyenlere selam olsun. Ecdadımın evladıma emaneti olan bayramımız mübarek olsun. Yeni yılımız kutlu hayatımız mutlu olsun. Şükürler olsun ki bu sene işgal altındaki toprakları azat ederek orada Nevruz ateşi yakarak bayramlaşmak bizlere nasip oldu. Şu önemli zaferi bizlere yaşatan ve dolayısıyla bayramlarınızı bayram eden şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyoruz. Buradan, Can Azerbaycan'ın kahraman ordusunu ve Muzaffer Ali Baş Kumandan sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'i hürmetle selamlıyoruz. Nevruz'un ruhuna uygun olarak ülkemizde kutlanması ve insanlarımızın şu kadim milli bayramımıza sıkıca sarılmasından mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir tarafında yaşayan soydaşlarımızı ülkemizin başkentinden selamlıyoruz. Dünya barışı, dünya nizami için bir mizan olan Türkiye'mize güç kuvvet diliyoruz." dedi.

Ankara Seymenler Kulubü ve TADİV Şuşa Fikir Sanat Atölyesi üyelerinin dans gösterileri ve müzik dinletileriyle geçen etkinlik, yakılan Nevruz ateşiyle birlikte misafirlerin, geleneksel olarak ateş üzerinden atlamasıyla devam etti.

Geleneklere göre boyanmış yumurta ve çerez gibi Nevruz ikramlarıyla tören sona erdi.