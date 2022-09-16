Taha Akgül final maçı hangi kanalda? Dünya Güreş Şampiyonası altın madalya mücadelesi Taha Akgül maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Cemaleddin Muhammedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Taha Akgül, "8'inci kez Avrupa şampiyonu oldum bu serbest güreşte bir rekor. Rekorumu geliştirmek nasip oldu. Allah'ım inşallah genç kardeşlerimize de bu başarıları nasip eylesin" dedi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler serbest 125 kiloda bronz madalya kazandı. İlk turda Ganalı Amar Dhesi'yi 5-0 yendi. Çeyrek finalde Amerikalı Gable Dan Stevenson'a 8-0 mağlup olarak final şansını yitiren Taha Akgül, bronz madalya mücadelesi için repesaj maçlarında Kırgız Ayaal Lazarev'i 4-0; Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'ı da 5-0 yenerek Tokyo 2020'yi bronz madalya ile tamamladı.

2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, Erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen şampiyonada Taha Akgül, ilk turda Polonyalı Robert Baran'ı 5-0; çeyrek finalde Rusya güreş federasyonundan Zelimhan Hizriyev'i 5-0 yendi. Yarı finalde İranlı Emir Hüseyin Zare karşısında 4-0 yenilerek bronz madalya maçında Amerikalı rakibi Nick Gwiazdowski ile karşılaştı. Akgül, rakibini 6-4 yenerek dünya üçüncülüğünü elde etti.

Dünya Güreş Birliğinin 2022 yılında sıralama turlarının ilki olarak İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Yaşar Doğu Turnuvası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı. Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 125 kg'da finalde Gürcü rakibi Geno Petriaşvili'yi 5-2 mağlup etti ve kariyerinin 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.