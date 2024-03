Taha’nın eğitim projesine dünya çapında ödül

ergama Bilim ve Sanat Merkezi coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun'un girişimi sonucu Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 2022'de Bergama'da Dokunsal Eğitim Materyalleri Atölyesi kuruldu. Vurgun, Bergama Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi oğlu Taha Arben'in TEKNOFEST'te dereceye giren "Erişilebilir Eğitim Materyalleri Projesi"ni atölye ortamına taşıyarak, zihinsel ve görme engelli 15 öğrenci ile üstün zekâlı ve özel yetenekli 12 öğrenciyi bir masa etrafında topladı. Görme engellilerin eğitimi için zekâ küpü, tangram, eşleştirme kartları, yapbozlar, dominolar, hikâye kitapları, haritalar ile fen, matematik materyalleri ve oyuncaklar üretilen atölyenin ilk ürünleri, yurdun dört bir yanındaki özel eğitim okullarına gönderildi. 10 Afrika ülkesi ile Pakistan ve Japonya'daki engelliler için de üretim yapıldı. Başarılı çalışmanın uzak coğrafyalarda yayılabilmesi amacıyla engellilere yönelik benzer projelerin değerlendirilerek desteklendiği Zero Project'e başvuruldu. Dünya genelindeki engelli katılım uzmanları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2024 yılında proje, engellilere yönelik projeler içinden dünyanın en iyi projesi seçildi.Taha Arben'in proje geliştirmeden sorumlu olduğu TEKNOFEST şampiyonu "Türkiye Kapsayıcılık Takımı" 97 ülkeden 523 aday ile yarıştı. Taha'nın takımı "Erişilebilir Eğitim Sistemleri" projesi ile ipi göğüslemeyi başardı. Proje, Birleşmiş Milletler'in desteklediği Zero Project tarafından "Dünyanın en iyi erişilebilir projeleri" ödülünü aldı. Ayrıca Taha, Zero Konferans'a katılan ve ödül alan en genç katılımcı olmayı başardı. Genç öğrenci bu alanda ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirerek tarihe geçti. Taha Arben Vurgun ödülünü 22 Şubat 2024'te Viyana'da gerçekleştirilen törenle Zero Project Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Martin Essl'in elinden aldı.SABAH'a konuşan Taha Arben Vurgun, "Geliştirilen bu materyal tasarımının bugüne kadar hazırlanan materyallerden en büyük farkı gören ve görmeyen çocukların aynı materyali kullanabilmesi. Bu dünyada bir ilk. Fikirlerimizi TEKNOFEST'te gerçeğe dönüştürmüştük. Sonraki adımda Viyana'da takımımla birlikte bu ödülü almak çok heyecan verici oldu. Birleşmiş Milletler'de ülkemizi temsil etmek ve Viyana 'da Türk bayrağını dalgalandırmak bizim için gurur kaynağı oldu" dedi.