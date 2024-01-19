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Giriş Tarihi: 19.1.2024 16:26 Son Güncelleme: 19.1.2024 16:54

Takdir belgesini alamadan hayatını kaybetti

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak Kasabasında yaşanan kazada hayatını kaybeden Avanos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Havva Hazal Yılmaz'ın ölüm haberi sevenlerini başta olmak üzere sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.

FULDA SARIYER
Takdir belgesini alamadan hayatını kaybetti

Genç yaşta hayata veda eden Havva Hazal Yılmaz'ın karnesi ve Takdir belgesi okuduğu 11/A sınıfındaki masasının üzerine çiçeklerle birlikte bırakıldı. Bu görüntü sonrasında Havva Hazal Yılmaz'ın arkadaşlarını ve öğretmenlerini gözyaşlarına engel olamadı.

Avanos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Öğrencilerimize karnelerini vererek ara tatile uğurlayacağımız bugün aldığımız acı bir haber ile üzüntüye boğulduk. Avanos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz 11/A sınıfı öğrencisi Havva Hazal Yılmaz, gece saatlerinde geçirdiği elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybederek aramızdan ayrılmıştır. Hayatının baharında aramızdan ayrılan canımız Öğrencimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

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Takdir belgesini alamadan hayatını kaybetti
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