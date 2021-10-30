Takıntılı sevgiliden akılalmaz intikam! Erkek arkadaşının hayatını kabusa çevirdi

Sevgilisini huzursuz etmek için türlü yollara başvuran kadın, sosyal medyada sevgilisine savaş açtı. "Barışmadım diye huzurumu bozdu, saygınlığıma saldırdı. Amacı beni rahatsız etmek" diyen genç adam biten ilişkinin ardından dava başlatmak için kolları sıvadı. Birçok suçtan dava açılması için savcılığın kapısını çaldı.
İş insanı Şahin T. (32) ve Duygu A. (26) çifti 2019 yılının sonlarında duygusal birliktelik yaşamaya başladı. Bir yıl süren ilişkilerinde ikili zaman zaman tartışmalar hatta ayrılıklar da yaşadı. Tartışmalarının sebebi iddiaya göre Duygu A.'nın psikolojik sorunları ve takıntılarıydı. Bir yılın sonunda Şahin E.T. ilişkisini noktalamak istedi ancak karşı taraf ısrarla görüşme isteğini sürdürdü. Olumsuz yanıt aldığında ise kendi dünyalarında yaşanan sorun sanal dünyaya sirayet etti. Öyle ki barışma teklifi kabul görmeyen genç kadın eski sevgilisini huzursuz etmek için türlü yollara başvurdu. O yol ise birçok kişinin başvurduğu sosyal medyaydı. Duygu A. da öyle yaptı.
"SAYGINLIĞIMA SALDIRDI"
İddiaya göre genç kadın Facebook'ta binlerce üyenin bulunduğu bir grupta eski sevgilisi aleyhine yorumlar yazmaya başladı. Aile üyeleri ve arkadaşlarının da bulunduğu grupta hakkında yazılanları gören genç adam ise soluğu savcılıkta aldı. Sosyal medyadaki gönderilerin asılsız ve iftira niteliğinde iddialar içerdiğini ve eski kız arkadaşının yaşadığı çevrede kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi. "Barışmadım diye onur, şeref ve saygınlığıma saldırdı. Huzur ve sükunumu bozmak için yaptı. Yazılarında psikolojik sorunlarını kabul edip, asılsız suçlamalarla beni aşağıladı" dedi.
"AMACI BENİ HUZURSUZ ETMEK"
Hakarete de uğradığını belirten Şahin T., işyerinin adresinin verilerek de eski kız arkadaşının ticari itibarını sarsmak istediğini söyledi. 10 yıldır beslediği köpeğin dahi olaya dahil edildiğini belirten genç adam, sosyal medyada köpeğinin fotoğrafını paylaşıp, "köpek de böyle bir psikopatın elinde. köpeğinin kulaklarını kesmiş" yazdığını aktardı. Saygınlığını rencide etmek için kendisinin kız arkadaşına şiddet uyguladığı yönünde iftiraya da maruz kaldığını dile getiren Şahin T. "Asıl amacı beni rahatsız ve huzursuz etmek. Bana cephe alınmasını istiyor. Nitekim yazdığı yazıyı doğru sananlar aleyhimde yorumlar da yaptı" dedi. Eski sevgilisi hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "iftira" ve "hakaret" suçlarından dava açılmasını talep eden Şahin T.'nin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı, eski sevgiliyi ifadeye çağırdı.