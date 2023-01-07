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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Takıntılı sınan çocuğa istismardan tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Takıntılı sınan çocuğa istismardan tutuklandı
Tokat'ta yaşayan Fikri Gökçe, kayıp eşi Arife Gökçe'nin (64) bulunması için ATV'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Talihsiz kadının kaybında tek şüphelinin ise kendisine mesaj gönderdiği ve daha sonra evinin çevresinde dolaştığı öne sürülen Sinan Sardoğan olduğu iddia edildi. Daha önce öz kardeşine de müstehcen mesajlar attığı iddia edilen baş şüpheli Sardoğan'ın cep telefonunda yüzlerce isimsiz kadın numarası olduğu öne sürüldü. Programda Sardoğan'ın birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı, bir kişinin bu nedenle evinin adresini değiştirdiği iddia edildi. Ses kayıtlarına rağmen iddiaları reddeden ve hakkında 23 adli işlem bulunan ve Gökçe'nin nerede olduğuna dair çelişkili ifadelerde bulunan Sardoğan'ın tutuklanması için yetkililere çağrı yapıldı. Avcılar'da 3 Ekim 2018'de A.A. adlı erkek çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan şahsın eşkâlinin uyuşması ve mağdurun teşhis etmesi üzerine Sardoğan, önceki gün gözaltına alındı. Sardoğan dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

REKOR REYTİNG
MÜGE Anlı ile Tatlı Sert, cuma yayınıyla tüm kişiler kategorisinde yüzde 8.48 izlenme oranı ve yüzde 48.63 izlenme payı, AB'de yüzde 6.31 izlenme oranı ve yüzde 42.76 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 8.88 izlenme oranı ve yüzde 48.17 izlenme payıyla birinci oldu. Program kendi rekorunu kırarak rakiplerini geride bıraktı.

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Takıntılı sınan çocuğa istismardan tutuklandı
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