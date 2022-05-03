Takip edip durdurdu maket bıçağıyla hastanelik etti

İstanbul'da, İETT şoförü Cengiz K., tartıştığı sürücüye maket bıçağıyla saldırdı. 29 yaşındaki Gözde Kum ile 31 yaşındaki eşi Murat Kum, İstanbul Üsküdar'da ikamet ediyordu. 27 Nisan günü aracıyla Atatürk Caddesi üzerinde seyir eden çift, bir İETT otobüsü ile yol verme yüzünden tartışma yaşadı. İddiaya göre İETT şoförü Cengiz K. otobüsü çiftin kullandığı aracın önüne kırdı. Araç sürücüsü Murat Kum da kaza olmaması için gaza basarak hızla uzaklaştı. İETT şoförü bir süre takip ettiği aracı durdurdu. Aracın yanına gelip çifte küfür ve hakaretler savuran İETT şoförü, elindeki maket bıçağını Murat ve eşi Gözde Kum'a savurmaya başladı. Murat Kum, bıçağın isabet etmesiyle karnından ağır bir şekilde yaralandı. Kum hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, eşiyle beraber İETT şoföründen şikayetçi oldu.Gözaltına alınan İETT şoförü Cengiz K. ifadesinde, "Onlar bana saldırdı. Elime geçirdiğim maket bıçağıyla kendimi korudum" dedi. Cengiz K. ifadesinin öfke kontrolü amacıyla 3 ay boyunca hastanede tedavi edilmek şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.