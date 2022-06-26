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Giriş Tarihi: 26.6.2022 13:28 Son Güncelleme: 26.6.2022 13:49

Takla atan otomobilde 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

ABBAS ÇAKAR
Takla atan otomobilde 2’si çocuk 6 kişi yaralandı

D-100 Karayolu üzeri Körfez İlçesinde meyana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin D-100 Karayolu üzeri Körfez İlçesinde, İstanbul yönünde seyir halinde olan İsa Yılmaz idaresindeki otomobil, Şirinyalı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Yılmaz ile birlikte biri bebek, biri 5 yaşında çocuk ve diğer 3 yetişkin, ekiplerin müdahalesi ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kazada yaralananlar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle otoparka götürülürken kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik bir müddet kontrollü olarak verildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Takla atan otomobilde 2’si çocuk 6 kişi yaralandı
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