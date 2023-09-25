Takoran Festivali düzenlenen görkemli finalle tamamlandı

Takoran Festivali, doğa ile iç içe olmayı sevenler ve geleneksel kültürü yaşatmak isteyenler için önemli bir buluşma noktası olarak kalmaya devam ediyor.

Festivalde Şabut balığı yakalama yarışması, doğa yürüyüşü, kano yarışması, uçurtma şenliği, dilek feneri uçurtma, sıra gecesi ekibi ve davul zurna eşliğinde katılımcılar doyasıya eğlendi.

Recep Tayyip Erdoğan mesire alanında devam eden etkinliklerin yanı sıra geleneksel yöntemlerle bağ bozumu ve bulamaç hazırlandı.

Sabah saatlerinde farklı illerden yaklaşık 60 bisikletçinin katılımıyla düzenlenen bisiklet tutu etkinliğinde, sporcular Baki Mahallesi'ne gitti. Aynı anda motosiklet takımının da eşlik ettiği turda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Öte yandan festivalde Şabut ve Turna Balığı yakalama yarışması kapsamında 2 gün boyunca süren yarışma sonucunda şampiyonlar belirlendi.

Şampiyonlar ödüllerini Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu'ndan aldı.

Kapanış programında konuşan Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Takoran Vadisi'nin tanıtımına önem verdiklerini aktaran Çakmak, "Doğaseverlerin düzenlenen etkinliklerle dolu dolu geçirdiği 3 gün yaşadık. Ulusal ve uluslararası çok sayıda katılımcı ve davetliyi misafir etmenin onurunu yaşadık. 3. Uluslararası 5. Geleneksel Takoran Kültür ve Doğa Festivali'ne katılım sağlayan tüm doğaseverlere, Takoran tutkunlarına ve misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Siverek ilçesinin çok zengin bir şehir olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa'nın her yönüyle tarih ve turizm kenti olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa'nın bir kültür şehri olduğunu söyleyen Vali Hasan Şıldak, "Şehrimiz aynı zamanda bir turizm şehridir. Siverek ise tüm güzellikleri içerisinde barındıran başlıca şehirlerimizden biri olarak öne çıkıyor. Çünkü Siverek aynı zamanda ilimizin en büyük ilçesidir. Kadim bir kültüre sahip, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, kültürel olarak zengin ve renkli bir şehir, kadim bir ilçe aynı zamanda tabiat güzelliklerine de sahiptir. Aslında bu festival tabiat ile kültürün buluştuğu doğal güzelliklerin Takoran gibi bir vadinin Fırat'ın eşsiz sularıyla bezenmiş o muhteşem manzarasıyla Ege'den Marmara'dan hiç bir farkı olmayan tüm o güzellikleri kapsayan böylesine etkileyici bir coğrafyada Siverek'i temsil eden bütün kültür unsurlarının çok renkli olarak sunulduğu bir festival ile bezenmesi son derece başarılı olmuş. Ben Siverek Belediye Başkanımızı ekibiyle birlikte tebrik ediyorum." diye konuştu.

Şıldak ve beraberindekiler daha sonra kamp alanında bulunan vatandaşları ziyaret etti. Kıl çadıra misafir olan protokol üyeleri, stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Düzenlenen final etkinliğine Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, daire müdürleri, yarışmacılar, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.