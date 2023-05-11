Taksi çarpınca ölmüştü: İki sanığa 18’er yıl hapis talebi!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Çağrı Aktaş'ı darbederek yol kenarına bırakan Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz hakkında, 'Haksız tahrik altında olası kastla öldürme', taksi şoförü H.Ü. hakkında ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçlarından hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, olay günü araçlarıyla Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nden geçen şüpheli Fatih Çelikkan ile onun arkasındaki Cömert Yılmaz'ın alkollü halde taşıt yolunda bulunan Çağrı Aktaş'ı fark edip ona çarpmamak için durdukları belirtildi. Bu sırada Çağrı Aktaş'ın araçların önüne geçip geçişlerini engellediği, şüpheliler Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın Çağrı Aktaş'ı uyararak iteledikleri aktarıldı.

Aktaş'ın, şüphelilere yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu belirtilen iddianamede, önce Yılmaz'ın Aktaş'a yumruk atıp yere düşürdüğü, ardından Çelikkan'ın yerde yatan Aktaş'ın başına birkaç kez tekmeyle vurduğu belirtildi. Şüpheliler Çelikkan ve Yılmaz'ın darbettikleri Çağrı Aktaş'ı araç trafiğinin ortasında yerde yatar vaziyette bırakıp araçlarıyla olay yerinden uzaklaştıkları ifade edildi. İddianamede, bir süre sonra, olay yerinden geçen H.Ü.'nün Çağrı Aktaş'ı fark etmeyip kullandığı 07 T 4507 plakalı taksiyle üzerinden geçtiği belirtildi.



ÖLÜMÜ İÇ KANAMA KAYNAKLI

Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda, yüksek oranda alkollü olduğu belirlenen Çağrı Aktaş'ın ölümünün darp sonrası üzerinden araç geçmesine bağlı çok sayıda kot kırıklarıyla birlikte iç organ yırtılması ve bunlara bağlı gelişen iç kanamadan kaynaklandığının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, sanıklar Fatih Çelikkan ve Cömert Yılmaz'ın 'Haksız tahrik altında olası kastla öldürme' suçundan 18'er yıla kadar, taksi şoförü H.Ü.'nün ise 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.