Taksi şoförünü taşla yaralamıştı: Sanık hakkında istenen ceza belli oldu

2 SUÇTAN CEZA TALEBİ

Hüseyin Şahin hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına Hüseyin Şahin kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada şikayetçi ile taraf avukatları hazır bulundu. Hakim karşısında savunma yapan Şahin, pişman olduğunu söyledi. Savcı, sanık Şahin'in 'gece vakti silahla yağma' ve 'nitelikli yaralama' suçundan toplam 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti ve duruşma ertelendi.