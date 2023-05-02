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Giriş Tarihi: 2.5.2023 14:01

'Taksi yok' diye engelli durak çalışanına dehşeti yaşattı!

Ankara'nın Mamak ilçesinde, H.K. (35), taksi olmadığı gerekçesi ile durağın görevlisi bedensel engelli O.E.'yi (65) darbetti. Olay, güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

DHA
’Taksi yok’ diye engelli durak çalışanına dehşeti yaşattı!

Olay, dün saat 00.15 sıralarında Bahçelerüstü Mahallesi Merkez Taksi Durağı'nda meydana geldi. Taksi istek çağrılarına bakan bedensel engelli O.E., telefonla taksi isteyen H.K.'ye araç olmadığını söyledi.

"Taksi yok" diye engelli durak görevlisini darbetti | Video

Duruma sinirlenen H.K., telefonda yaşanan tartışmanın ardından durağa gelerek O.E.'yi darbetti.

Güvenlik kamerası kaydına da yansıyan olayda, H.K., O.E.'yi dakikalarca darbettikten sonra duraktan ayrıldı. O.E. ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kırıklar oluşan O.E. tedaviye alındı. Polis ekipleri, H.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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'Taksi yok' diye engelli durak çalışanına dehşeti yaşattı!
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