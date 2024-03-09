Taksici katiline ağırlaştırılmış müebbet

İzmir Gaziemir'de geçtiğimiz ay aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi (44) 'Herkese güvenme' diyerek soğukkanlılıkla öldüren Delil Aysal'ın (19) yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında Aysal'ın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki karar da mahkemeye ulaştı. Duruşmada dinlenen tanık Ö.K., "Yaralıyı kaldırdığımızda 'Sana ne oldu' diye sorduk. Şoför koltuğuna oturdu. 'Bir şey mi oldu' deyince, son sözü 'Bilmiyorum' oldu" diye konuştu. Mahkeme, 2 çocuk babası Erge'yi 3 kurşunla öldüren Aysal'ı 'nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl 10 ay ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçundan da 2 yıl 10 ay olmak üzere toplam 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. İndirim uygulanmadı.