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Giriş Tarihi: 9.11.2022 10:15 Son Güncelleme: 9.11.2022 10:16

Taksici yakalandı ruhsatı iptal edildi, taksi men edildi

İstanbul Esenyurt’ta bir taksicinin kadın yolcuları dart ettiği anların görüntülerinin çıkması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik Ekipleri taksici A.A.’yı gözaltına aldı. Taksi trafikten men edildi ruhsatının süresi dolduğu için ise bin 823 lira para cezası kesildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Taksici yakalandı ruhsatı iptal edildi, taksi men edildi

Olay önceki gün sabah saatlerinde Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre taksi şoförü ile kadın müşterisi arasında araçta tartışma çıktı. Şoför aracı durdurup kadının indirmek istedi. Ancak kadın direnince taksi sürücüsünün saldırısına uğradı. Olaya çevredekiler ve o sırada yoldan geçen sağlık görevlileri müdahale etti. Olay cep telefonuyla görüntülenirken kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.

RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Görüntülerin çıkması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri sürücü A.A.'yı tespit etti. Taksi Şoförü A. A.'ya 2918 sayılı KTK'nın EK/2-5 (Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden bin 823 lira idari para cezası uygulanarak, ticari taksi İBB TUDES yaptırımları kapsamında 15 gün süre ile men edildi. Ayrıca A. A. isimli şahıs hakkında gerekli adli işlemleri yapılması için Esenyurt Esenkent Gazi Turgut Arslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Taksici yakalandı ruhsatı iptal edildi, taksi men edildi
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