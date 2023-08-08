Taksiciler Odası Başkanı Aksu: "UKOME'nin verdiği bu oranı biz kabul etmiyoruz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısında toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşüldü. Oylamaya sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen teklifle, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı.

Taksi ve minibüs ücretlerinde ise yüzde 51.52'lik zam kararının üzerine, çeşitli tarifelerde farklı düzeylerde ek artışlar gerçekleştirildi. Buna göre, taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 75 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 40 TL olan minimum ücreti 70 TL oldu. Taksiciler yapılan zammı az bularak tepki gösteri. Bazı taksiciler kararı protesto etmek için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda toplandı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Bugün UKOME toplantısı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yüzde 51.52 bütün ulaşım modlarına, tarife değişikliği talebi oldu. Bizim de demirbaş giderlerimize en az yüzde 100 oranında tarife zammı yapıldı. Esnafımız zor durumda, mesleğimiz sürdürülebilirlikten çıktı. Devam ettiremiyoruz. Giderlerimizi göz önüne alarak en az yüzde yüz oranında taksimetre ücret tarifelerine zam talebinde bulunduk. Komisyon ve büyükşehir belediyesi yüzde 51.52 oranında zam teklifinde ısrar ettiler.

Biz de bu oranı kabul etmedik. Ret oyu kullandık ve ayrıldık. İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği, 5362 sayılı esnaf sanatkarlar kanununun 63. maddesi gereği yarın olağanüstü toplanacak. Ve bizim ücret tarifelerimizde değişiklik yapacak. Biz de kamuoyuna duyuracağız. UKOME'nin verdiği bu oranı biz kabul etmiyoruz. Esnafımız mağdur. Kesinlikle bu oranlarla biz bu hizmete devam edemeyiz. Kontak kapama şu anda gündemde değil. Bizim üst kuruluşumuz bağlı olduğumuz kuruluş yarın ücret tarifeleri değişikliğini yapacak." dedi.