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Giriş Tarihi: 23.6.2023 21:31 Son Güncelleme: 23.6.2023 21:53

Taksicilerin yolcu kavgası cinayetle bitti

Kayseri'de iki taksici arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı. Taksicilerden biri diğerini bıçaklayarak öldürdü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Taksicilerin yolcu kavgası cinayetle bitti

Merkez Melikgazi İlçesi Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'ndaki taksi durağında taksiciler Ali Demirel (37) ile R.D. (23) arasında yolcu meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.D, Ali Demirel'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Demirel ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan R.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Taksicilerin yolcu kavgası cinayetle bitti
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