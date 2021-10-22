Taksicinin imaj düzeltme yalanı

İstanbul Sarıyer
'de yaşandığı öne sürülen olay, haberlere konu olmuştu. İçinde 1 milyon 800 bin lira olduğu iddia edilen valizin, taksi durağı işleten Orhan Aydoğdu
tarafından bulunarak sahibine teslim edildiği anlatılmıştı. O iddiaların odağındaki Necip Y
., dün ortaya çıktı ve yaşananların yalan ve kurgu olduğunu itiraf etti. Necip Y., "Benim asla böyle bir param olmadı, valizin içinde de şahsi eşyalarımdan başka bir şey yoktu. Takside sadece kişisel eşyalarımın olduğu çantamı unuttum. İstinye Polis Karakolu'na doğru giderken telefon geldi ve çantamın bulunduğunu söylediler. Ferahevler
'deki durağa gittim. Eşyalarımı bulduğu için teşekkür ettim, minnet duyduğumu söyledim" dedi.
REKLAM YAPMAK İÇİN...
Taksici Orhan Aydoğdu'nun kendi reklamını yapmak için böyle bir yalan söylediğini belirten Necip Y., "Orada bir şakalaşma yapılıyor. Ben onun çekildiğinin bile farkında değilim. Çekildiğini bilsem böyle bir amaçla kullanıldığını tahmin etsem buna asla müsaade etmem. Bu bir reklam çalışması gibi, çantanın içinde herhangi bir para yok. Bulunmuş ve kaybolmuş herhangi bir para yok" diye konuştu. Necip Y., "Üstelik gurbetçi de değilim, Almanya
'ya da gitmedim. Olay tamamen kurgu" ifadelerini kullandı.
GAZETECİLERE SALDIRDI
OLAYIN duyulmasının ardından, gazeteciler taksi durağına gitti. Kaçacak yer arayan taksici, kendisini tuvalete kilitledi. Orhan Aydoğdu, yalanının ortaya çıkmasının ardından basın mensuplarına saldırdı. Aydoğdu, taksi durağının önünde basın mensuplarına saldırdı, tehditler savurdu. Aydoğdu, "İdam cezası alacağımı bilsem zarar veririm size. Ben kendimi kaybettim, her an bir şey yapabilirim. İstemiyorum, buraya bir daha gelmeyin" şeklinde bağırdı.