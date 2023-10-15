Taksicinin katili 7 yıl önce de ortağını öldürmüş

Kocaeli'ninKaramürsel ilçesinde, geçen cuma akşamı, Murat Karaca'nın (45) kullandığı taksiye müşteri olarak binen bir kişi, evli ve 3 çocuk babası Karaca'yı darp etti. Ardından da üzerinde taşıdığı silahı çıkarıp, Karaca'yı öldüren saldırgan kaçtı. Olaydan sonra harekete geçen polis, saldırganın Mustafa G. olduğu belirledi. Saldırgan kısa sürede yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mustafa G.'nin 2016'da da bir kahvehanede tartıştığı ortağını bıçaklayarak öldürdüğü, kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi./ SABAH