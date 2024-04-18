Taksiciyi bıçaklayıp yol kenarına attı

Sarıyer'de müşterisi İran uyruklu şahıs, taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek'i vahşice öldürüp yol kenarına attı, aracını gasp edip kaçtı. Dün saat 16.30 sıralarında Tarabya Mahallesi, Postacı Halil Sokak'ta yol kenarında bir erkeğe ait ceset gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri vücudunda 5 bıçak yarası bulunan cesedin taksici Yaşar Yanıkyürek'e ait olduğunu belirledi. Polis, Yanıkyürek'i öldürdüğü belirlenen İran uyruklu Y.B.G'yi Maslak Büyükdere Caddesi'nde gasp ettiği aracın içinde cinayet aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.