Taksiciyi böyle katletti

İzmir'de soğuk havada yolda kalmasın diye aracına aldığı cani tarafından tabancayla vurulan taksici hayatını kaybetti. Taksi şoförü Oğuz Erge (44), önceki gece saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten D.A'yı aracına aldı.Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında D.A'nın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge, ağır yaralandı. Şüpheli, Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ve eşyayı alarak kaçtı.İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Erge, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Polis, 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü inceleyerek cani katilin kimliğini belirledi. Katil D.A, Buca'da saklandığı evde yakalandı. Üzerinde suç aleti tabanca, kovanlar ve gasbettiği para, telefon ve kulaklık ele geçirilen D.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.