Taksiciyi vahşice katleden caniye müebbet hapis istemi

İzmir'desoğuktan üşümemesi için kendisini aracına alan taksici Oğuz Erge'yi (44) tabancayla öldürüp gasp eden Delil Aysal (19) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede Aysal için 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.Gaziemir ilçesinde 1 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip yanındaki tabancayı çıkardı ve Erge'yi sırtından 3 kurşunla vurarak öldürdü. Ardından can çekişen taksiciye "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek tokat atan cani, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip kaçtı. Kan donduran görüntülerin ardından katil Delil Aysal, suç aleti silahla birlikte yakalanıp tutuklandı. Evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge ise memleketi Aydın'da toprağa verildi.