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Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:28 Son Güncelleme: 14.10.2021 10:41

Takside unutulan altınları karakola teslim etti

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Takside unutulan altınları karakola teslim etti

Özel bir hastanenin durağında çalışan taksi şoförü Muzaffer Usta, Bayrampaşa’da aldığı yaşlı bir kadının arka koltuğa düşürdüğü içi altın dolu çantayı karakola teslim etti.

Özel bir hastanenin taksi durağında çalışan Muzaffer USTA, Bayrampaşa Kaymakamlık önünde indirdiği yaşlı bir kadının arka koltukta unuttuğu çantayı durak başkanı Nezir Ertekin'e teslim etti.

Takside unutulan altınları karakola teslim etti | Video

Taksi durağında unutulan çantanın açılması sonucu içerisinde altın bilezik ve zincir künye gibi altın takılar çıktı. Durak başkanı ile birlikte taksici Muzaffer Usta, Bayrampaşa Polis Karakolu'na götürüp çantayı tutanak karsiligi teslim etti. Karakol yetkilileri ise güvenlik kamera kayıtları ve iletişim bilgileri ile altın çantayı unutan yaşlı kadına ulaşarak içi altın dolu çanta teslim edildi.

Taksici Muzaffer Usta, "Mesleğime yakışanı yaptım. Çoluk çocuğuma başkasının kaybettiği için ağladığı altın ve parayı yedirtemem. Her taksici gibi yapmam gerekeni yaptım. Vatandaşın unuttuğu altınları teslim ettim. Çok huzurlu ve mutluyum" dedi.

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Takside unutulan altınları karakola teslim etti
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