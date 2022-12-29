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Giriş Tarihi: 30.12.2022

Taksim Camii’nde aşevi hizmete başladı

Taksim Camii’nde aşevi hizmete başladı
Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde kurulan aşevi hizmete başladı. Vakıf Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, cami ve külliyenin 28 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdiğini hatırlattı. Cami ve külliyesi içinde kültür-sanat merkezi, sanat atölyeleri, kitabevi, kitap kafe, divan salonu ve Taksim Çocuk Kulübü bulunduğunu anlatan Gümüş, yakın zamanda çalışmalarını tamamladıkları aşevini de faaliyete geçirdiklerini söyledi. Aşevinden haftanın 5 günü sabah namazından sonra çorba ikram edileceğini belirten Gümüş, şunları kaydetti: "Aşevini faaliyete geçirmemizin en önemli amaçlarından birisi, çevremizde bulunan ihtiyaç sahibi, yolda kalmış, zorda kalmış ihtiyaç sahiplerine sıcak bir çorba ikramında bulunabilmek." AA

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Taksim Camii’nde aşevi hizmete başladı
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