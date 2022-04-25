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Giriş Tarihi: 25.4.2022

Taksim Metro İstasyonu’nda korkutan yangın

Taksim Metro İstasyonu’nda korkutan yangın
Taksim Metro İstasyonu'nda dün gece elektrik trafosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Dumandan etkilenen yolcular panikle istasyonu terkederken istasyon seferlere kapatıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Taksim İstasyonu'ndaki elektrik trafosunda dün aat 22.15 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Taksim Metrosu otobüs çıkışını yayalara kapatarak şerit çekti. Yangın nedeniyle istasyondaki yolcular tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, bazı vatandaşlar dumandan etkilendi. Taksim metrosuna gelen vatandaşları, Osmanbey metro istasyonuna yönlendirdi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Taksim Meydanı alt geçit bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." ifadeleri kullanıldı. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olay yerine gelerek, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yangına ilişkin inceleme sürüyor.

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Taksim Metro İstasyonu’nda korkutan yangın
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