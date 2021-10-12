Taksim Meydanı’nda İETT’nin 150 yıllık nostaljik otobüs sergisi

Bu yıl 150'nci kuruluş yılını kutlayan İETT, nostaljik otobüslerini Taksim ve Sultanahmet'te sergilemeye başladı. Taksim Meydanı'nda sergilenen nostaljik 4 otobüs, özellikle yabancı turistler tarafından büyük ilgi gördü.

FOTOĞRAF ÇEKMEYİ İHMAL ETMEDİLER

1956-1983 yılları arasında hizmete giren otobüsler arasında en büyük ilgiyi ise 1968'de üretilen ilk yerli troleybüs olan "Tosun" gördü. Otobüsleri merakla inceleyen vatandaş ve turistler bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, atlı tramvayların hizmete başlamasıyla 1871 yılında kuruldu. 150 yıl önce başlayan toplu ulaşım, çok geçmeden atlı arabadan, elektrikli troleybüse, oradan motorlu otobüslere, günümüzde çevreci otobüslere kadar uzandı.