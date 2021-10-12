Taksim Meydanı’nda taksi isyanı: Kimse beni almıyor!

TAKSİ BULAMAYAN TURİST İSYAN ETTİ



Denetimler sırasında ailesi ile polisin yanına gelen Mısır uyruklu turist, Kapalıçarşı'ya gitmek için taksi durdurduklarını fakat hiçbir taksinin kendilerini kabul etmediğini söyleyerek, şikayette bulundu. Basın mensuplarına konuşan turist "Mısır'dan geldik, Kapalıçarşı'ya gitmek istiyoruz. Taksi bulamadık, bulduklarımız da 250 lira istedi, bu ücret bize pahalı geldi. Türkiye'de taksiciler mafya olmuş, dün de Levent'te bir AVM'ye gitmek istedik, fakat 150 lira istedikleri için yine taksiye binemedik" diyerek isyan etti.