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Giriş Tarihi: 10.7.2023 06:26

Taksim'de patlatılan torpil korkuya neden oldu

Taksim İstiklal Caddesi'nde kimliği belirsiz iki kişi tarafından patlatılan torpil, paniğe neden oldu. Patlama sesini duyan ve çıkan dumanları gören vatandaşlar koşmaya başladı. Yaşanan kısa süreli panik anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

DHA
Taksim’de patlatılan torpil korkuya neden oldu

Olay, gece 00:00 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi Yeşilcam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, ellerindeki torpili ateşleyerek kaçmaya başladı.Patlama sesini duyan emniyet ekipleri, bir süre kovalama sonrası torpili patlatan kişileri yakalayarak gözaltına aldı.

PATLAMA SESİ SONRASI TAKSİM MEYDANİNDA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Patlama sesini duyan ve hemen arkasından kaçan kişileri gören Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar korku ile sağa sola kaçıştı. O anlar çevredeki bazı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Torpili patlatanların yakalanmasının ardından Taksim Meydanı'nda yaşam normale döndü.

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Taksim'de patlatılan torpil korkuya neden oldu
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